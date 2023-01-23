『JACQUEMUS LA DOUDOUNE ジャケット M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 08時 44分に出品され03月08日 08時 44分に終了予定です。即決価格は23,154円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JACQUEMUS

La Doudoune Flocon in Black



カラー

ブラック



サイズ：46（M）

着丈···67cm

胸囲···145cm

肩幅···62cm

袖丈···61.5cm



使用頻度は少なく、状態は綺麗になります。

付属品は画像の全てです。



正規購入品です。

神経質な方や、真偽を疑う方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ジャックムス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JACQUEMUS

LA

DOUDOUNE

ジャケット

M