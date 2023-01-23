『ma.+ エムエークロス コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 17時 51分に出品され03月09日 17時 51分に終了予定です。即決価格は20,600円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エムエークロスのコートになります



裏地などはついていないので今の季節に羽織るアウターとしてぴったりだと思います



4枚目の写真のようなフードが取り外し可能で着いております



素材はオイルドのようなコットンになっております



後ろの裾のほうに汚れがあります

（6枚目の写真参照



肩幅51（ドロップショルダー



身幅56



着丈122



袖丈62,5



ノークレームノーリターンでお願いいたします。

ご質問などありましたらお気軽にコメントくださいませ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エムエークロス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ma.+

エムエークロス コート