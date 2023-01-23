『【即】後付けパーカースナップボタン セットイン2本針【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 07時 55分に出品され04月23日 07時 55分に終了予定です。即決価格は9,679円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 予約販売で完売したウエアハウス Lot 469 セットイン後付フード スウェットパーカーです。



2023年秋冬物で一回着用、一回洗濯しました。

水洗いしていますので今後は縮みは無いと思います。



20,000円(税込22,000円)



セットイン2本針、後付スナップボタンのアフターフーディ最高です！



◼️サイズ

40

実寸で

肩幅52

身幅52

袖丈58.5

着丈59

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



◼️カラー

オートミール



◼️状態

目立った汚れや破れ無し。





ウエアハウス フリーホイーラーズ、ブートレガーズ、ジョーマッコイ やリアルマッコイズやトイズマッコイ、クッシュマン フェローズ、フルカウント、シュガーケーン、東洋エンタープライズ、コリンボ、フラットヘッド、ジェラード、トロフィー

デラックスウエアさらにヴィンテージ 好きな方にもぜひ、オススメしたいです。



カラー···ベージュ



柄・デザイン···無地/ワンポイント



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ウエアハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【即完売】後付けパーカースナップボタン セットイン2本針