『OPPテープ 透明梱包テープ 事務所テープカッター有り 6セット 1936【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 16時 28分に出品され04月10日 16時 28分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆北海道、沖縄、離島への配送は別途郵送料がかかります。対象の方はコメント欄にコメントをお願いします。



◆商品説明



●多用途OPP梱包テープ

粘着力を重視したアイテムです。芯に模様を印刷することにより、テープの先端がより見やすくなりました。

事務所、引っ越し、倉庫、工場などにご利用いただけます。



○厚さ 0.052㎜

○幅48㎜

○長さ 50M

○巻き数 12巻き

○セット数 6セット



⬛テープカッター付き



infinity8 OPPテープ 透明梱包テープ 事務所 引っ越し倉庫 工場 厚さ0.052mm 幅48mm 長さ50m 12巻き入り×6セット カッター有り (カッター有り72巻き) 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>テープ・マスキングテープ 商品の状態: 新品、未使用