『ナイトメアー ミスター アンラッキー｜スタジアムジャンパー 男女兼用L 新品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 06時 01分に出品され04月13日 06時 01分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



graniph(グラニフ)

とのコラボレーション、ナイトメアー・ビフォア・クリスマスの

ミスター アンラッキー スタジアムジャンパー(スタジャン)です。

男女兼用のLサイズです。

新品・未使用・タグ付きです。



詳しいサイズ…画像8枚目をご覧ください



素材…

表地 - ポリエステル 100% / 中綿 - ポリエステル 100% / 裏地 - ポリエステル 100% / リブ - ポリエステル 98% ポリウレタン 2%



商品説明…

「＜デザインについて＞

ジャックの顔をダイナミックにサガラ刺繍で表現したデザイン。フロントはタイトルロゴの刺繍や、ジャックのワッペン、袖はゼロのワッペン、ロック、ショック、バレルの刺繍など盛り沢山です。



＜商品について＞

・程よい厚みのメルトン生地を使用した、ゆったりとしたサイズ感のスタジャン。

・裏地は中綿入りのキルティング生地を使用し、袖通しも良く保温性にも優れています。

・フロントはスナップボタン仕様です。

・大きめのアームホールで厚手のインナーの上からでも着用可能です。

・立体感のあるサガラ刺繍のワッペンがポイント。

・刺繍加工

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生地の厚み：ふつう

伸縮性：なし

透け感：なし

光沢感：なし

洗濯：洗濯不可 クリーニング店にご相談ください。

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※graniphサイトより引用



●申し訳ありませんがこの商品はお値段交渉ご遠慮ください。



ご購入をお考えの方はお手数ですが、プロフィールのご一読をお願いします。気持ちのよいお取引を心がけます。どうぞよろしくお願いいたします。



グラニフが好きで多数出品中でございます。よろしければご覧くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: デザインティーシャツストアグラニフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナイトメアー



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アンラッキー｜スタジアムジャンパー

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