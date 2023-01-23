『beyerdynamic T1 3rd Generation【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 14時 10分に出品され04月09日 14時 10分に終了予定です。即決価格は25,350円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年7月にティアックストア Yahoo!店 で購入した者です。

T1 2ndの後継機種ということで気になって購入しましたが、スライダーをすべて伸ばしても私には小さい(後1メモリ伸ばせればよっかった...)為、どうしてもフィット感が合わず、使用機械がなくなってしまっているので、物品整理で出品いたします。



状態は、傷等なくかなりきれいかと思います。

商品写真でご確認ください。



☆コメント無しの即購入ＯＫです♪

プロフィールの確認お願いいたします。





beyerdynamic ベイヤーダイナミック

テスラドライバー搭載 第3世代開放型フラグシップヘッドホン



ーーーーー商品仕様ーーーーー



形式：ダイナミック、解放型

周波数特性：5Hz - 50,000Hz

インピーダンス：32Ω

感度：100dB (1mW)

許容入力：300mW

最大音圧レベル：124dB (300mW)

ケーブル長：3m / 着脱式 / 両出しストレート

コネクター：金メッキ 3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ

金メッキ 6.3mm(1/4")ステレオ標準プラグアダプター

質量：360g (ケーブル含まず) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベイヤーダイナミック