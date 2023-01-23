『LGB レザー ライダースベスト hyde着用 ルグランブルー KMRII【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 21時 57分に出品され04月06日 21時 57分に終了予定です。即決価格は40,800円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 このLGBのライダースベストは、黒のレザー素材で作られており、hydeさんも着用していました。



ジッパー付きのポケットが複数あり、実用性も兼ね備えています。貴重品を安全に収納するのに最適です。



サイズ2、肩幅約34㎝、身幅約44㎝〜47㎝、着丈約58㎝になります。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- スタイル: ライダースベスト

- デザイン: ジッパー付きポケット

- ブランド: LGB

- フロントデザイン: ダブルジッパー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルグランブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LGB



レザー

ライダースベスト

hyde着用

ルグランブルー

KMRII