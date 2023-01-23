『美品 CHANEL シャネル マトラッセ ラムスキン チェーントート ココマーク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 29分に出品され03月26日 22時 29分に終了予定です。即決価格は95,200円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪

#0701商品ページ



【販売商品】

CHANEL マトラッセ ラムスキン チェーントートバッグ



【商品説明】

シルバー金具

シリアルシール23番台

外ポケット×2

内ポケット×2

内ファスナーポケット×1



【商品状態】

・外側

目立つ傷や汚れもなく、

比較的綺麗な状態かと思います。

本来の自然な仕上がりになるよう革専用の顔料、資材を使い、補色をしております。

補色部分の色が落ちてくる等の劣化もないようトップコート、クリーニングを施しております。

ハンドル型崩れあります。

・内側

目立つ傷や汚れございません。



【サイズ】

縦約23cm

横約34cm

幅約9cm

ハンドル部分約53cm

※若干の誤差はお許しください。



【付属品】

なし



【購入先】

古物商許可証がないと入れない古物業専用の大手オークションにて、プロの鑑定業者が真贋鑑定をクリアした確実正規品ですのでご安心ください。



クリーニング済みですので、

お手元に届いた日からすぐにお使いいただけます♪



【備考】

鑑定済みの正規品となります。

また、万が一偽物であった場合には

返品対応をさせて頂きますので

ご安心してお買い求めください。



ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい！



カラー···ブルー



シャネル/スキン/素材···ラムスキン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

CHANEL

シャネル

マトラッセ

ラムスキン

チェーントート

ココマーク