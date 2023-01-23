『DIASPORA SKATEBOARDS×DC SHOE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 53分に出品され03月13日 23時 53分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DIASPORA SKATEBOARDS×DC SHOE

コラボシューズになります！



着用回数は5.6回になります。

カラー ブラウン、ベージュ

サイズ 25cm





⚠︎箱は付いていません、付属の茶色い紐はコメントしてもらえればお付けできます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: ディアスポラスケートボーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ DIASPORA

SKATEBOARDS×DC

SHOE