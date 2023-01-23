『美品 sony 28-70mm f3.5-5.6 純正レンズ プロテクター付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 23時 04分に出品され04月03日 23時 04分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー(SONY) 標準ズームレンズ フルサイズ FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ SEL2870



数年前にキットレンズとして購入し、他のレンズを使用していたため室内で数回しか使用しておりません。

目立った傷はありません。

購入時からMARUMIのレンズプロテクターをつけていました。レンズ内にチリ、ホコリ、カビ等見当たりませんが、素人検品ですのでご理解のある方のご購入よろしくお願いいたします。



付属品:レンズキャップ前、後

レンズプロテクター フード



外箱、説明書はありません



ほぼ未使用ですが中古品の為ノークレームノーリターンでお願いします。



その他特徴...前面レンズキャップ付き, 背面レンズキャップ付き



その他特徴...レンズフード付き, 前面レンズキャップ付き, 背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: α Eマウント