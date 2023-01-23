『Nike エアジョーダン1 レトロハイOG パテントブレッド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 21時 16分に出品され04月15日 21時 16分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|25cm
|ブランド:
|エアジョーダン
BVK019 NIKE AIR JORDAN 1 HI OG ナイキ
¥ 9984
美品‼️ LOUIS VUITTON ドレスシューズ エナメル ロゴ金具
¥ 14196
NIKE FOOTBALL × URAWA REDS Air MAX90
¥ 11111
27cm NIKE AIR JORDAN 1 LOW 553558-174
¥ 9196
未使用 Givenchy ホワイト スニーカー
¥ 13650
Air Jordan 1 High Travis ダークモカ トラビス
¥ 62500
HOKA RINCON 4 ランニングシューズ 77-MS2409-107
¥ 7956
NIKE エアフォース1DV0788-001
¥ 9360
デッドストック 31cm 未使用 アディダス プロモデル スペインカラー
¥ 36708
【Ocai】RETRO ホワイト 26.5cm
¥ 11500
Supreme®/Nike® Clogposite Black 26.5
¥ 12750
ドクターマーチン 1460WP 8ホール UK6.5 本革 定価28600円
¥ 11700
ホカオネオネ ボンダイ6 HOKA ONEONE BONDAI6 28cm
¥ 9750
Asics One Blackアシックス ワン 25㎝ taka着用モデル
¥ 17250
Nike AirJordan 1 Low Paris (2024) 28cm
¥ 9425
NIKE ダンク ウータン
¥ 13640
【即日発送】26.5cm NIKE ダンク LOW Halloween
¥ 11667
DANNER LIGHT/ブラウン/US7.5
¥ 9750
落札価格12500円
117 入札履歴
終了
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