『Nike エアジョーダン1 レトロハイOG パテントブレッド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 21時 16分に出品され04月15日 21時 16分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Nike エアジョーダン1 OG パテントブレッド



[商品]

Nike Air Jordan 1 High OG "Patent Bred"

ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "パテント ブレッド"



サイズ：25.0cm US 7



色:ブラック/ホワイト/バーシティレッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

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