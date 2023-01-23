『エルサ ちはる しまむら コラボ バッグ バッグチャーム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 23時 04分に出品され03月20日 23時 04分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アナと雪の女王の戴冠式のエルサをイメージした

ショルダーバッグとチャームセットです。

新品未使用ですが、使うつもりだったのでタグは切りました。



受注生産だったので今は手に入らないアイテムです。

普段使いはもちろん特別な日にも映えるデザインです。ディズニーシー新エリア

ファンタジースプリングスやディズニー仮装にも使えるかと思います。



縦24×横21.5 ×マチ7.5cm







カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルサ ちはる しまむら コラボ バッグ バッグチャーム