『POST ARCHIVE FACTION (PAF) 4.0 ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 11時 09分に出品され03月17日 11時 09分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ :L

身幅68 CM

着丈69 CM



試着のみの未使用になります。

とても綺麗な状態だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POST

ARCHIVE

FACTION

(PAF)

4.0

ジャケット