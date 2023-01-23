『あー子様 SILNA minacoloシルナ ミナコロ エコファートートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 10分に出品され03月25日 19時 10分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SILNA minacolo シルナ ミナコロのエコファートートバッグです。



ブランド名の「minacolo」は、デザイナーのMINA+MIRACOLO(イタリア語で奇跡)の造語。



着こなしに季節感を添える柔らかなエコファーを普段使いにちょうど良いサイズ感のトートバッグに落とし込んだ人気が高い小さめのトートバッグ。



ボリューム感のある愛らしいフォルムに ファーの温かみのある風合いを十分に楽しめるふっくら毛足の長いファーが持つだけでシーズンムードを高めてくれます。



見た目重視になりがちなファーバッグですが 日常での使いやすさ、機能面も配慮し、 愛らしい小ぶりなサイズ感はそのままに、 長財布、化粧ポーチが入る収納力、大きく開く間口と開閉のしやすいマグネットボタン、 内側には大きなオープンポケットを二つ配し、トートバックの使いやすさを活かした機能面も充実。



ロゴプリントを施したレザーハンドルも持ち手の強度を高めながらエッジの効いたアクセントに。 取り外し可能な長さ調節の出来るショルダーストラップがついた2WAY 仕様も嬉しいポイントです。



・素材

本体：ポリエステル

ハンドル部：牛革



・サイズ（約）

縦23×横下23/横上36×マチ9cm

持ち手25cm



1度短時間使用したのみのでキレイな状態です。



状態は画像参照していただき、神経質な方はご遠慮下さい。



検品しておりますが万が一見落とし等あるかもしれません。ご了承下さい。



持ち手を内側に織り込んで発送致します。



中古品、自宅保管品ですのでご理解いただけます方ご検討よろしくお願い致します^_^



カラー···グレー



zz,MI 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シルナミナコロ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ あー子様 SILNA

minacoloシルナ

ミナコロ エコファートートバッグ