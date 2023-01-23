『MINOLTA af apo tele zoom 100-400mm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 00時 04分に出品され04月07日 00時 04分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【光学】小チリ程度で綺麗です

後玉にわずかにスレあります



【動作】AF 、絞り、正常です



【外観】目立つ傷なく綺麗です 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Aマウント ブランド: ミノルタ