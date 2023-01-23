『【美品】BURTON MOTO 25.5cm バートン モト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 29分に出品され03月13日 06時 29分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】メンズ スノーボード ブーツ

BURTON MOTO 25.5cm



【状態】

使用回数3回です。

2022年に22-23モデルを新品購入しました。



中古品の為多少の使用感はありますが、

目立つような傷や汚れはありません。



【その他】

中古品にご理解ある方のみご購入お願いします。 神経質な方のご購入はご遠慮ください。



外箱はありません。



【ブーツ情報】

メーカー名…BURTON バートン

品名…MOTO-AF imprint1＋

カラー···ブラック

サイズ···25.5cm

装着タイプ··· UPPER ZONE スピードレース

年式··· 22-23モデル 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: バートン