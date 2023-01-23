『GUCCI ダブルＧ ショルダーバッグ スエード ３way ゴールド×ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 00時 44分に出品され04月07日 00時 44分に終了予定です。即決価格は24,453円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◇ブランド



GUCCI

グッチ



希少品

コレクションにも☆



◇状態



ロゴ金具 わずかな小傷

内側マグネット 色剥げ



主観にはなりますが、どちらも特に目立つという事はなく ご使用には差し支えございません。画像にてご確認下さいませ。その他、特に目立つ傷や汚れなく綺麗な状態です☆



◇デザイン



スエード

ゴールド装飾



内側オープンポケット×１

内側生地には1970年代に使用されていた

筆記体ロゴデザイン☆



チェーンが取り外し可能ですので、クラッチバッグとしても☆長さを調整すればハンドバッグにも使えますし、１本で長くすれば斜めがけとしてもご使用頂けます。



(チェーン取り外しには時計のベルト交換で使うような細い棒が必要になります)



◇素材



レザー



◇カラー



ブラウン

ゴールド



◇サイズ (約)



縦 13

横 18

マチ 2～6

ストラップ 128



素人保管、中古である事をご理解頂ける方、どうぞよろしくお願い致します。



素人採寸、素人検品ですので、若干の誤差や見落としがあるかもしれません。

ご了承下さい。



お値下げ交渉をご希望の方は、希望額をご提示下さい。可か不可かお返事させて頂きます。

ご提示頂けない場合、お返事できません。ご了承下さい。

(大幅なお値下げはお応えできかねます。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

ダブルＧ

ショルダーバッグ

スエード

３way

ゴールド×ブラウン