『ラルフローレン アルパカ混ウールポンチョ ケープコート チェック 羊革 裏シルク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 23時 38分に出品され04月12日 23時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド



RALPH LAUREN



○商品説明



アルパカ混の柔らかなウール製のケープコートです。

ラルフローレンらしいチェック柄と、部分使いでラムレザーが切替に使われています。

ポンチョには便利なスルーポケットが施されているので腕は出すことが可能です。

裏地はシルク100%なので、着心地も抜群です。



カーキ グリーン カントリー





○サイズ XS (日本サイズMくらいの感覚です)



着丈 82cm

ゆき丈 102cm



若干の誤差はご了承ください。



○状態



美品です。





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#poisladies











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(コメント返信までにお時間いただく場合がございます。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ラルフローレン アルパカ混ウールポンチョ ケープコート チェック 羊革 裏シルク