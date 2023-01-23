『エムエム6 メゾンマルジェラ MM6 クロスボディバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 09時 29分に出品され05月08日 09時 29分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年ほど前に楽天市場で購入しました。

並行輸入品です。

傷や汚れ等は見当たりませんが、お気に入りで何度も使用したため使用感はあるかもしれませんので写真をご確認ください！

購入時の袋と一緒に発送いたします(^^)



2009年の秋冬コレクションのアイテムとして発売されて以来、MM6を象徴するバッグとなった「JAPANESE（ジャパニーズ）」。日本の折り紙から着想を得た三角形のフォルムが特徴です。本作は、程よい艶が美しいフェイクナッパ生地を使用したクロスボディバッグ。軽くて柔らかい生地と持ちやすいワンハンドル、ブランドを象徴する水平ステッチ、スクエア型の底鋲がさりげないポイントに。ポケットなしのコンパートメントには、お財布や小物など外出時に必要な物が収納できます。デイリーユースしやすい機能性とブランドらしいモードな雰囲気が魅力的な逸品です。



【素材・風合い】

なめらかな手触りの合成皮革を採用。優れた軽量感で携えやすくなっています。



エムエム 6 メゾンマルジェラ MM6 Maison Margiela クロスボディバッグ ブラック



#MM6MaisonMargiela

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#メゾンマルジェラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

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