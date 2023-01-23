『Apple純正品 AirPods Pro 第二世代 右耳のみ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 47分に出品され03月17日 20時 47分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種別···AirPods Pro



世代···第2世代



その他特徴···右耳のみ



即購入⭕️です 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル