『★62864【電子ピアノ】KAWAI SCA901MB 23年製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 21分に出品され03月30日 04時 21分に終了予定です。即決価格は162,000円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [商品の特長と仕様]



色： モダンブラック

鍵盤:88鍵 木製鍵盤グランド‧フィール‧アクションⅢ

ヘッドフォン端子：２本

サイズ： 幅1445ｍｍ×奥行475ｍｍ×高さ1010ｍｍ

重さ：82.5Kg

※希望小売価格(発売時): オープン価格



[本商品の状態について]

-[外装] クリーニング済みで状態良好です

-[内装] 鍵盤まわりや電気系統の不具合など動作不良はありません

-[付属品] 椅子、電源コード、取扱説明書



[商品の発送について]

- 商品は埼玉県八潮市より発送となります。

- 配送はピアノ専門の運送業者に委託します。基本配送料金には設置まで含まれます。

- 基本配送料金は以下の通りです

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県：18,150円(税込)

※離島は除く

茨城県、栃木県：24,750円(税込)

群馬県：29,700(税込)

新潟県：49,500円

長野県：42,900円

山梨県、静岡県：37,950円

愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府：27,500円(税込)

兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県：27,500円(税込)

※一部地域は除く

基本配送料金は1F(階段9段未満)場合に限ります。階段を使用した場合には1階毎(10段毎)に5,500円。

エレベーター使用した場合1,100円の作業費が追加されます。





上記以外の地域に関しましてはお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カワイガッキセイサクショ