『★62864【電子ピアノ】KAWAI SCA901MB 23年製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 21分に出品され03月30日 04時 21分に終了予定です。即決価格は162,000円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|カワイガッキセイサクショ
AKAI MPK mini play MIDIコントローラー
¥ 7410
コルグ N5 シンセサイザー 61鍵盤 キーボード
¥ 11000
電子ピアノ 88鍵 ヘッドフォン付き
¥ 11050
Alesis Melody 61 電子キーボード 61鍵 付属スタンド付き
¥ 7722
PLAYTECH PFK88 折りたたみキーボード ※譜面台なし
¥ 10374
リトルピアニスト キッズ仕様 ホールドタイプ
¥ 10400
TAHORNG OP49 折りたたみ式電子ピアノ オリピア49 タホーン
¥ 8580
【Mosさま専用】 Casio PX-S1000 電子ピアノ 88鍵 黒
¥ 17340
KAWAI CN37LO
¥ 22620
YAMAHA piaggero NP-32 キーボード
¥ 11050
surf様 専用 YAMAHA DX7 シンセサイザー 音出し確認済み
¥ 12500
ニコマク NikoMaku 電子ピアノ SWAN-X 白 88鍵盤 折り畳み式
¥ 9360
シーケンシャルサーキッツ prophet T8 ビンテージシンセ
¥ 418000
WINTERMODULARI Expansion EME モジュラー
¥ 10530
M-AUDIO Keystation 88 MK3/midi キーボード
¥ 10920
電子ピアノ 88鍵盤 Yamaha P-115WH スタンド&椅子セット
¥ 14520
Hricane キーボード ピアノ 電子ピアノ 61鍵盤 20日本語説明書付き
¥ 8502
Dual Kalimba Pro / D1 Pro / 17音カリンバ
¥ 8190
落札価格162000円
177 入札履歴
終了
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