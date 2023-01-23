『セリーヌ トリオンフ オーバルパース リストレットポーチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 47分に出品され04月21日 02時 47分に終了予定です。即決価格は25,760円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】

◾️ブランド：CELINE

◾️種類：クラッチバッグ、コインケース、スモールバッグ

◾️色：茶

◾️素材：本革

◾️開閉式：ファスナー

【付属品】

専用箱、保存袋、お手入れカード

【サイズ】

画像参照ください。

【商品状態】

箱の上蓋に少し汚れがありますが、お品物自体は新品同様の状態です。

持ち手部分にくせが付いていますが、これは新しい革特有のもので、ご使用いただくうちになじむものと思います。

【発送について】

ゆうパケットプラス

あんしん鑑定をご利用いただいた際はらくらくメルカリ便になります。



少しでも気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にコメント下さい。

※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ トリオンフ オーバルパース リストレットポーチ