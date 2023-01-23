『MUL ショルダーバッグ ゴールドペイント 新品未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 47分に出品され03月12日 22時 47分に終了予定です。即決価格は22,450円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入前にご確認ください

M.U.L.の商品は、本革特有の風合いを残すよう加工をしており、製品化する段階でシミ・キズ・色ムラが付く事があります そのため傷等の返品・返金は致しませんご了承ください



11月に購入し、先日届きました。



カラー···グレー



素材···本革



汚れ・破れなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MUL

ショルダーバッグ ゴールドペイント 新品未使用