『【新品・未使用】YAMAHA SEQTRACK black【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 23時 38分に出品され03月31日 23時 38分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年1月に新品で購入しましたが、届いた際に数分程度動作確認をしただけで使う機会が全くなかったことから出品します。

ペット、タバコなしの環境で保管しております。



値下げ不可、コメントなし購入歓迎です。



YAMAHA SEQTRAK BLACK 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>DTM・DAW 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヤマハ