『紬 反物 『匿名配送』【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 31分に出品され03月05日 14時 31分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色 ベージュ

落ち着いた色合いで気軽に着ていただけると思います。

購入時は、柔らかな雰囲気が氣に入ったのですが、私には少し大人しすぎたので、出品いたしました。



撮影時による光の加減で、お色が若干異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。

また自宅管理なので、ご理解のある方どうぞ宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 紬 反物 『匿名配送』