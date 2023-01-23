『59万円 高級 TSUKAKI チンチラ 襟 ビーバー ラム 毛皮 ポンチョ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 45分に出品され03月08日 08時 45分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 59万円 高級 TSUKAKI ツカキ Kazamias FUR チンチラ襟 ビーバー ラム トリミング 毛皮 ポンチョ です。



すごく高級感があります

特に問題なく綺麗です。

ボタンがキラキラでとても素敵です



サイズ

表記なし 着丈７６



ファー種類···リアルファー



リアルファー種類···チンチラ



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 59万円 高級 TSUKAKI



チンチラ

襟

ビーバー ラム 毛皮 ポンチョ