『☆美品☆モラビト プリーツスカートロングワンピース ブラック 高級 長袖 38【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 07時 12分に出品され03月06日 07時 12分に終了予定です。即決価格は9,932円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品

☆美品☆モラビト プリーツスカートロングワンピース ブラック 高級 長袖 38 レディース



□高級老舗ブランド、モラビトの長袖ワンピースです。

プリーツスカートがおしゃれで大人女子を引き立てるポイントです。

サラッとしたポリエステル100%素材の生地です。

コンディションも良くおすすめの一枚です。



■ブランド

MORABITO



■サイズ

38サイズ (Mサイズ相当)

肩幅36.5cm

袖丈49cm

着丈109cm

身幅47cm



平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。



■カラー

ネイビーブラック

(暗めのネイビーです。)



■素材

ポリエステル100%



■状態

A(美品・数回程度の使用感)



数回程度の使用感の大変美品コンディションです。



■配送

簡易放送にて1日〜2日程で配送させて頂きます。

スピード配送を心掛けておりますが、都合上遅れる場合はご連絡させて頂きます。



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プロフィールもご確認下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モラビト

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