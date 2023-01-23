『(動作確認済) Canon RF 100-400mm f5.6-8 IS USM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 16時 43分に出品され03月08日 16時 43分に終了予定です。即決価格は44,880円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キヤノンのRFマウントの100-400 F5.6-8 IS USMという望遠レンズです。



こちらRFマウントのレンズです。

EFマウントではありませんので、ご注意ください。



レンズフードをつけていたので、外観はバヨネット部分にキズがありますが、全体的に小スレ、小キズのみで比較的綺麗な状態です。

ベタ付きはありません。

レンズフードやレンズキャップにも多少の傷、汚れがあります。



光学は少しチリがあります。

しかし、実写に影響はありません。

使用しない時は防湿庫で保管していました。



動作: AF、IS、コントロールリング問題無く動作致します。



元箱はありますが、キャッシュバックキャンペーンの時にバーコードを切り取りましたので、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。



＋6000円でKENKOのZXII 67mm(元ケースあり)をお付けいたします。欲しい方はコメントください。





付属品は

レンズフード(純正)

レンズフード元箱

レンズフード2つ(塗装済み、不要であればコメントください)

前後レンズキャップ(純正)

説明書

保証書(有効期限切れ)

元箱(バーコード切り取り済み)

です。



画像を見て判断願います。



質問がなければ、即購入OKです！



すり替え防止のため、シリアルナンバー撮影済みです。



ブランド：キヤノン

距離(ワイド側)···71〜150mm

キヤノン モデル名···RF100-400mm F5.6-8 IS USM

焦点距離(テレ側)···301〜400mm

開放F値···4.1〜5.6 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン