『90s チャンピオン リバースウィーブ 刺繍デザイン スウェット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 02分に出品され03月09日 20時 02分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※ご購入をご検討の方は必ず最後まで確認お願いいたします。



《サイズ》

表記：タグ欠損



平置き実寸

着丈 80cm / 身幅 58cm/ 肩幅 54cm/ 袖丈 cm



《商品説明》



90年代、championのreverse weaveになります。



軍パンに合わせたいグレーから1着、人気なミシガンプリント。

タグが欠損しておりますので、お安く出品しておりますがなくても良いものは良いって話です。



ぜひ。



《素材》

不明



《生産国》

不明



《カラー》

gray

グレー



《状態》

Cランク(所々にシミあり)



S デッドストック

A 新品同様

B 使用感はあるが良好な状態。

C 着用に問題はないが多少のダメージや汚れが見られる状態。

D 大きなダメージやシミがある状態。

※当社基準となります。



No.

※VINTAGE、USEDの商品は返品交換は出来ませんのでご注意下さい。

また写真では確認しにくい古着特有のダメージや汚れがある場合もあります。極力写真で確認出来る様にしていますが、写真にはうつらない部分に関しては風合いとして捉えていただきますようお願い申し上げます。何か気になる事がありましたら購入前にコメント欄までお問い合わせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

チャンピオン

リバースウィーブ

刺繍デザイン

スウェット