『グレースコンチネンタル フォックスファー羊革ライダース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 06分に出品され03月24日 06時 06分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グレースコンチネンタル ダイアグラム の人気商品、

FOXファー羊革ライダースです。





定価85000円ほどでした。



ファーは取り外し可能です。







※シミがあるため、この価格で出品させていただきます。写真で必ずご確認ください。

ご理解のある方のみ、ご購入をお願い致します。



★商品説明



サイズ36

color ピンク

着丈51 肩幅37 袖丈58

身幅45 袖幅16.2 ウエスト83 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ グレースコンチネンタル フォックスファー羊革ライダース