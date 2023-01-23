『GUCCI GGパターン ショルダーバッグ トートバック ナイロン 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 22時 17分に出品され04月21日 22時 17分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

このバッグは、GucciのアイコニックなGGパターンを採用しており、ファッション性と実用性を兼ね備えています。



【素材とデザイン】

ナイロン素材で軽量かつ耐久性があり、レザーのハンドルが高級感を演出しています。2つの外ポケットは、収納力を高め、使い勝手も良好です。



【サイズと用途】

中型サイズで、日常使いやお出かけに最適です。シンプルながらも洗練されたデザインが魅力です。



縦 23

横 38

まち 9.5

手持ちから下まで 46



- ブランド: Gucci

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: GGパターン

- ポケット数: 2つの外ポケット

- ハンドルの素材: レザー

- サイズ: 中型



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



グッチ/柄/詳細...GG柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI GGパターン

ショルダーバッグ トートバック ナイロン 黒