『Mノースフェイス700相当マットブラック艶なし黒ネオパッフィーダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 09時 34分に出品され04月02日 09時 34分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★【商品説明...】■メンズMサイズ■



軽くてふっくらした着心地と保温力を追求した、

タックダウン仕様の、

ネオパッフィーダウンジャケットです。

ヌプシに似たディテイルで、

ノースの定番ロゴが前と後ろに刺繍で、

施されています。

色はマットブラック（艶なし黒）なので、

独特な雰囲気をかもち出しています。

最高峰のブランドステータスをご堪能できる1着になります。

保温力も格別です。



★【サイズ...】173センチ、62キロが着用して、やや大きめのサイズ感でした。

インナーにも厚手のアイテムを複数挟める余裕があります。

着丈：68cm

身幅：63cm

肩幅：53cm

袖丈：61cm

（※平置きにて採寸しました）

サイズ： メンズ９５サイズ（Mサイズ）

海外正規品、韓国、明洞で購入したお品物です。

（韓国でノースフェイスを正規販売するゴールドウィンコリア※現ヤングワンアウトドアコーポレーションのお品物です。韓国正規ライセンス商品）



★【その他の仕様...】

色：マットブラック艶なし黒

保温力を追求したダックダウン仕様

フロント開閉シングルジップ（YKK製、ジッパータブ付き）

フロントジップポケット2個（YKK製、ジッパータブ付き）

袖先は伸縮性のある素材を使用

フロント左胸、バック右肩にノースフェイスの刺繍ロゴあり



★【状態...】新品タグ付です。



※詳細画像をご確認ください。



掲載画像では

質感をわかりやすくする為に

明るめの環境で撮影しています。一部の

掲載画像に

色あせて見える部分がありますが、

光の具合ですので

色あせとかありません。

画像を掲載しましたのでご確認ください。



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#ノースフェイスライトダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Mノースフェイス700相当マットブラック艶なし黒ネオパッフィーダウンジャケット