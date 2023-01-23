『2019年製！極美品☆(東京23区は送料と設置無料！)アクア洗濯機6kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 07時 27分に出品され04月03日 07時 27分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アクア
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落札価格9282円
535 入札履歴
終了
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