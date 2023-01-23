『2019年製！極美品☆(東京23区は送料と設置無料！)アクア洗濯機6kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 07時 27分に出品され04月03日 07時 27分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東京23区のみ送料と設置無料！

(江戸川区と葛飾区のみガソリン代+1500円)



型番 AQW-S60H

2019年製

極美品☆



(商品の状態説明)

動作確認済み！動作OKです

ドライブベルト異常なし！

プーリー異常なし！

外装美品！

前面パネル、側面パネルに凹み、塗装はがれなし！

ボタン潰れなし！

ボタン部分美品です！

端子部分も状態良好！



全体的に状態良好ですm(_ _)mオススメできます☆



(商品の経緯)

東京都目黒区は、自由が丘駅にお住まいの飲食店接客業の女性社会人様がご使用されておりました洗濯機でございます。

女性使用でしたのでダメージがほぼありません。オススメです☆





※重要情報

タイムセールを必ずやります！

がしかしメルカリの仕様ですぐにセール打てないのです(;_;)...

なので、すぐに欲しいのでセール価格にして欲しい方はメッセージくださいませ☆

少額でも『必ず』お値引き致しますm(_ _)m！☆



現行モデルを買うと3万円前後するので、このようなメルカリらしさ全開の状態の良いリセール品が最もコスパ良いです☆

冷蔵庫や洗濯機はほとんど壊れないので心配ないですよ☆



(保証について)

保証1週間あります☆

もしも1週間以内に壊れましたらトラックで当日に無料で回収に伺いますのでご安心を☆



外装清掃してありますのでパッと見は新品に見えますm(_ _)m



本家サイト

https://aqua-has.com/wp-content/uploads/2021/10/aqw-s60h__20190313.pdf



メルカリ中古相場

https://jp.mercari.com/search?search_condition_id=1cx0zHGsdQVFXLVM2MEg



価格com

https://kakaku.com/item/K0001198787/ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アクア