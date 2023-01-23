『未着用 小紋 夏用 絽 洗える着物 ブルー系 リーフ 萩 着物 055w d【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 53分に出品され04月01日 13時 53分に終了予定です。即決価格は18,105円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格18105円
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終了
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