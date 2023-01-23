『未着用 小紋 夏用 絽 洗える着物 ブルー系 リーフ 萩 着物 055w d【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 53分に出品され04月01日 13時 53分に終了予定です。即決価格は18,105円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



小さな萩模様の小紋です。

絽の鮮やかな水色地にリーフと小さな萩の文様が描かれたお洒落な一着です。



取り扱いの夏着物は#TSUMUGIの夏着物 からご覧頂けます。



■サイズ(cm)



・身丈 156.5

・裄 65

・袖丈 48.5

・袖巾 34

・前巾 24

・後巾 30.5

・内あげ 3.5

・裄出し 3.5



※適正身長は身丈の±5cmです。

※身丈は肩からの計測です。



■状態

未着用

しつけ糸付き

汚れや痛みの見当たらない美品です

バチ襟



■素材

ポリエステル



商品番号 055w #tmg24052906

055w tmg24052906





自宅保管品です。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

検品はしておりますが見落としたシミや汚れなどがある場合もございます。

シワに関しては画像をご確認下さい。

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ご理解ご了承の上にご購入お願い致します。



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