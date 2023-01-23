『廃盤 Patagonia Puffle Vest パタゴニア パフボール 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 20時 05分に出品され04月30日 20時 05分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▼Brand:Patagonia











▼No:84014 F00











▼Color:Black × Blue







※なるべく自然光での写真を載せておりますが画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。神経質な方はお控えくださいませ。













▼Size:S



(実寸):47.0/57.0/68.0

(肩幅/身幅/着丈)



※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。







▼サイズ感に関しまして

自身での着用は一度もありません。

実寸でのご確認をお願い致します。















▼状態:USED

特筆すべきダメージ等も見当たらなく、状態は良い方かと思います





詳しくは写真で状態をご確認ください

写真上のものが全てになります











▼AACD日本流通自主管理協会

認定の古物店舗で購入しております













▼あくまでUSED品になります。

ご理解いただきご購入をお願い致します。























▼素人なりに検品しておりますが、見落としている場合がございます。予めご理解お願い致します。





















▼評価の悪い方や新規の方はキャンセルさせていただく場合があります。





















▼他方面でも出品している為予告なく取消する場合がございます。予めご了承ください。





















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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 廃盤

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