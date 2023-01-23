『マルニ ストライプ Tシャツ 3枚セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 08分に出品され03月10日 20時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【多様なカラーパターン】

このTシャツセットは、ストライプデザインが特徴で、さまざまな色合いが組み合わさっています。カジュアルなスタイルに最適です。



【快適な着心地】

ラウンドネックのデザインは、リラックスしたフィット感を提供し、日常の着用に適しています。軽やかな素材で動きやすさも考慮されています。



【コーディネートの幅広さ】

この3枚セットは、異なるスタイルやシーンに合わせてコーディネート可能です。デニムやショートパンツと合わせて、夏のカジュアルスタイルを楽しめます。



- 色: ストライプ（多色）

- 数量: 3枚セット

- デザイン: ラウンドネック

- 素材:コットン

サイズ50

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ マルニ ストライプ

Tシャツ

3枚セット