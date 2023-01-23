『美品✨バーバリーブルーレーベル ジャケット ノバチェック ウエストベルト ダブル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 26分に出品され03月23日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ---------------------------------------------

◆ブランド

BURBERRY BLUE LABEL

バーバリーブルーレーベル





◆サイズ

【 38 】

Mサイズ相当

着丈：約 64センチ

身幅：約 44.5センチ

袖丈：約 59センチ（ロールアップなし）

肩幅：約 42センチ





◆カラー

ベージュ





◆状態

ボタン部分若干色褪せありますが、目立つダメージなくまだまだお使いいただけます◎





◆アイテム

バーバリー トレンチコート

スプリングコート ノバチェック

ショート丈





◆購入元

大手ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品など





ꕥ平置き実寸です

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



ꕥ商品写真のお色は撮影時の光の具合などで

多少の違いがございます。ご了承下さいませ。



ꕥまだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。



ꕥ「思っていた感じと違う」などの返品や

キャンセルは承れません。



ꕥ発送はコンパクトに折畳ませて頂き

最安値の方法で送らせて頂く予定です。

ゆうゆうメルカリ便から、らくらくメルカリ便に

変更する可能性もあります。



ご不明点があればお気軽にお問い合わせ下さい

ませ♪



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a07990003 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨バーバリーブルーレーベル ジャケット ノバチェック ウエストベルト ダブル