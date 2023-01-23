『【新型未使用】MIU MIUブラウンのハンドバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 00分に出品され03月07日 06時 00分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆商品説明

MIU MIUブラウンのハンドバッグ



☆状態・

新製品は使用されていません



☆サイズ

22cm x 10.5cm x 7.5cm



☆色

ブラウン



☆☆☆注意事項

※素人サイズ誤差ですのでご了承ください。

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※撮影環境やモニター環境によって、実祭との色が異なる場合があります。

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※海外並行輸入品のため、モノと個体差のある商品です。

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※完璧を求める人は購入しないでください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新型未使用】MIU

MIUブラウンのハンドバッグ