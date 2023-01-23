『【未開封】HiFiMAN ハイファイマン Svanar Wireless【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 14分に出品され03月06日 13時 14分に終了予定です。即決価格は17,380円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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HIFIMAN 完全ワイヤレスイヤホン ［ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応］ SVANARWIRELESS



正規店購入



周波数特性：10Hz 35kHz

ワイヤレス接続：Bluetooth 5.2

HIFIモード： 約4時間

ANCノイズリダクションモード：約6時間

トランスペアレントモード：約7時間

充電ケースの追加充電：3回まで

ANCノイズリダクション：約35db

充電ケースのみ重量：83.7g

イヤホン単体重量：8.0g

防水性能：IPX5

通信範囲：15m(障害物のないオープンスペース) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用