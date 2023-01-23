『キャスコ ゼウス インパクト【美品】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 35分に出品され03月15日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※値下げ交渉不可

キャスコ

ゼウス インパクト ドライバー

ZEUS IMPACT



練習場のみの使用になりますので、写真の通り目立つ傷もなく綺麗です。

グリップは他のウッドに合わせてマジェスティロイヤル純正に変えてます。(2023年)まだまだ使用可能です。



ロフト:10.5

長さ:46.25インチ

フレックス:R

トルク:5.2

重さ:287g

ヘッドカバーは付いておりません 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャスコ