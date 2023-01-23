『プラダ エナメル パテントレザー ショルダーバッグ ワンショルダー ロゴ型押し【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 04時 31分に出品され03月17日 04時 31分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ------------------------------

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#MiracleMartKimura

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PRADA プラダ エナメル パテントレザー

ショルダーバッグ ワンショルダー

白タグ ロゴ型押し



サイズ

タテ21.5cm

ヨコ20cm

マチ8cm

ショルダー長さ105-111cm

※素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。



素材

パテントレザー

エナメル



状態

多少のスレ・ヨゴレ・素材剥がれ・小キズ等はみられますが、その他は大きなキズやヨゴレもなくまだまだ使ってもらえるお品物です。



カラー

黒 ブラック



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



カラー···ブラック

プラダ/バッグサイズ···スモールバッグ



【資格・免許】

古物商許可証長野県公安委員会

第481062400005号



9564-9101-7201-0121-453 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ

エナメル

パテントレザー

ショルダーバッグ

ワンショルダー

ロゴ型押し