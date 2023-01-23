『Mark SBTG × Vans Authentic Black/Mars【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 18時 40分に出品され03月10日 18時 40分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Mark SBTG × Vans Authentic "Black/Mars"マークサボタージュ × バンズ オーセンティック "ブラック/マーズ"





■サイズ

27,5cm US9,5



■商品の状態

新品、未使用



■購入先

VANS 東京店舗



即購入可能



即日発送

返品不可

他のフリマアプリでも出品しているため、早勝ちとなっております。よろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Mark

SBTG

×

Vans

Authentic

Black/Mars