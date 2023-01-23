『PRADA SPORT プラダ スポーツ ショルダーバッグ キャンバス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 27分に出品され03月09日 07時 27分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品

PRADA SPORT プラダスポーツ

PRADA プラダ

アクセサリーポーチ ワンショルダーバッグ

ハンドバッグ ショルダーバッグ カメラバッグ

手提げ ヴィンテージ vintage 白タグ



◆サイズ

タテ約17cm

ヨコ約23cm

マチ約6cm

ショルダー 約100cm



◆状態

表面の生地に多少の色褪せはございますが、

目立つ傷や汚れは無く、まだまだ長く使用頂けます♪



◆カラー

ベージュ

ブラック 黒



◆素材

キャンバス レザー



◆付属品

ギャランティーカード



◆購入先

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）古物市場エコリングオークションにて鑑定済みの正規品です。

29642 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

SPORT

プラダ

スポーツ



ショルダーバッグ

キャンバス