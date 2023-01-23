『Felisi イタリア製 メッセンジャーバッグ ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 22時 58分に出品され05月01日 22時 58分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェリージ



カラー ネイビー



ナイロン



イタリア製



サイズ

縦約35cm約横54cm マチ約15cm

素人平置き採寸です。



Felisiのメッセンジャーバッグ。

外側にはポケットが2つ付いていて、雑誌や新聞をすぐに出し入れできます。メッセンジャーバッグ特有のクロスストラップもあり、本格的にはもちろん、ちょっとした小旅行のときにもお使いいただける容量です。 Felisi / フェリージ 創業者のアレッサンドロ・フェリージと現社長アンナ・リザ・フェローニが、イタリア北部の街フェラーラに立ち上げた革工房を発祥とする。現在約50名の革職人が革工房で働いており、手作業の革製品ブランドとして知られる。某メゾンブランドも使用する伊リモンタ社のナイロンを使用した製品が代名詞。



定価71500円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェリージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Felisi

イタリア製

メッセンジャーバッグ

ネイビー