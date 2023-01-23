『新品2点 シャープ IB-HP9-N プラズマクラスタードライヤー SHARP【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 43分に出品され03月15日 13時 43分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全く同じ商品2個での出品です。

写真のように外箱にへこみや汚れがあります。

中を確認しましたが問題はありませんでした。

気にしない方の購入をお待ちしています、

新品で間違いありません。





新品未開封 シャープ SHARP

IB-HP9-N

プラズマクラスタードライヤー

カラー：シェルピンクゴールド



プチプチを巻いて紙袋に入れて発送します。



日本国内の家電量販店での正規購入品です。

新品未開封で自宅保管品です。

ペットはいません、タバコは吸いません。

初期不良を含めて、当方では保証の対応はできませんので、メーカーにお問い合わせ下さい。

保証書が入っている商品でも、保証書の日付は未記入です。



新品未開封ですが一度人の手に渡った商品になりますのでパッケージなどに細かなキズ、スレ、汚れ等ある場合もございますので、この点をご了承頂ける方のご購入をお待ちしております。



メルカリ便匿名配送ですがらくらく↔ゆうゆうを変更する場合があります。







製品紹介

サイズ幅84x高さ209x奥行243mm

重量590g(セット用ノズルは除く)



髪のうるおい効果、静電気を抑制して髪ダメージを抑えるなどの美髪効果を持つ、「プラズマクラスタードライヤー」。

キューティクルを引き締めながら熱ダメージ・過乾燥を抑えてツヤのある髪へと導く「ビューティ(BEAUTY)モード」を搭載。

周辺温度をセンサーで感知し、季節に応じて吹き出す温風・冷風の組み合わせを自動で切り換える「シーズナル切り換え機能」を新たに搭載。



風量：1.7m3/分

マイナスイオン：○

冷風：○

スカルプモード：○

温風温度約115℃(ホット/ドライ運転時、室温30℃)

風温切替機能○

自動温度調節機能○



電源・電圧AC100V/50Hz-60Hz

コードの長さ1.7 m

消費電力1200W(ホット/ターボ運転時)



付属ブラシ数/アタッチメント数1 個

付属ブラシ/アタッチメントセット用ノズル



#ドライヤー #プラズマクラスター

#シャープ #SHARP 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ