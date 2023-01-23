『【極美品・Gカード付き✨】プラダ ワンショルダー ハーフムーン ナイロン 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 20時 44分に出品され03月17日 20時 44分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 只今期間限定の希望額セールSALE中ですので、

お気軽にコメントお待ちしております◎

鑑定済みの為、確実に正規品でございます♪

匿名で即日発送させて頂きますので、

ご安心して購入頂けます。



ナイロンに色褪せや汚れは無く

非常に状態が良いバッグになります♪



○アイテム



PRADA プラダ

ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ

ハンドバッグ アクセサリーポーチ 肩掛け

ハーフムーン 三日月

テスートナイロン ブラック 黒

ギャランティーカード付き 白タグ



型番 BR1096



○付属品



ギャランティーカード



○サイズ



タテ約19cm

ヨコ約38cm

マチ約15.5cm

ハンドル約50cm（調整可能）



○状態



目立つ傷や汚れは無く、

美品になります♪



※ナイロンに汚れや擦れは無く、

状態は非常に良好です。



○カラー



ブラック 黒



○素材



テスートナイロン



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品・Gカード付き✨】プラダ

ワンショルダー

ハーフムーン

ナイロン

黒