『新品 FOG ESSENTIALS 裏起毛 エッセンシャルズ ロングtシャツ M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 23時 13分に出品され03月03日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 FOG ESSENTIALS 裏起毛 エッセンシャルズ ロングtシャツ Mサイズ



❗️新品未使用

❗️送料無料

❗️裏起毛



サイズ M

男女用



M

着丈：72cm

胸囲：126cm

袖丈 ：83cm



■写真に写っている本体、袋、タグ 全てお付けします。



早い者勝ち即購入可☆★☆

入手困難なお品です。



実物の写真がございます。光の反射により、少し異なって見える場合がございますので、何卒ご了承ください。



海外製品のため、製造段階で糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。スレや小傷はご容赦ください。ご購入はあらかじめご理解の上お願い致します(^^)





#FearOfGod

#Essentials

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#ロングtシャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品 FOG

ESSENTIALS

裏起毛 エッセンシャルズ ロングtシャツ M