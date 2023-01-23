『古着 アディダス 3ライン 刺繍 ナイロンジャケット マルチカラー L 90s【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 10時 25分に出品され04月08日 10時 25分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品説明

アディダス(adidas)

90年代 海外製

3ライン 刺繍ロゴ ナイロンジャケット



幅広い季節に使える優れたアイテムで

メンズ、レディース共に着て頂けるサイズ感となっております。





●ブランド

アディダス(adidas)





●商品の状態

目立つダメージや汚れ等はありません。





●カラー

マルチカラー





●サイズ (平置き) L



肩幅 58cm

着丈 76cm

身幅 73cm

袖丈 57cm



※素人採寸ですので多少の誤差はあるかと思います。





●返品、キャンセルについて

購入後の値引き、キャンセル、返品等は

申し訳ありませんが原則お断りしております。



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返品、返金対応等、迅速に対応させて頂きますので

必ず受取り【評価前】にご連絡をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着

アディダス

3ライン

刺繍

ナイロンジャケット

マルチカラー

L

90s