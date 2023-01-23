『LUMIX 14-42mm f3.5-5.6【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 12分に出品され03月09日 01時 12分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

動作確認済みです。

レンズ内撮影に影響するチリカビクモリなどは見受けられません。

外観は写真でご確認ください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント