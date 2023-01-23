『CELFORD 新品フーディマーメードリバーコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 14分に出品され03月23日 02時 14分に終了予定です。即決価格は10,394円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 size：38

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定価42900



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■サイズ■

総丈107cm 裄丈80cm 袖口11cm 着丈68cm



■素 材■

羊毛86%、ナイロン12%、ポリエステル2%





美人百花 2023年２月号 P95 掲載 マーメードシルエットにフーディデザインが新鮮なウールリバーコート。 オーストラリア羊毛の細番手(スーパー100、18.6マイクロン)を使用し、ダブルフェイスで芯がしっかりしているため、型崩れもしにくいです。 スタイルアップ効果を狙った縦長のダーツ切り替えから広がるフレアパーツ や比翼あきのデザインでエレガントな仕上がり。 ウエストベルト付き。 フーディデザインでありながら襟元のあきを高めにすることでカジュアル過ぎず上品に着用していただけます。 ウール素材の表面に、高級感のあるさざ波模様の様な美しい光沢感と表面感を生み出すジベリーノ加工を施しています。





新品未使用、タグ有 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: セルフォード

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ジャケット・アウター タグ CELFORD

新品フーディマーメードリバーコート